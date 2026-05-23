FGR Detiene a 8 Presuntos Responsables de Homicidio del Agente Protección Federal en Matamoros

La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de ocho personas en Matamoros, Tamaulipas, presuntamente relacionadas con el asesinato de un elemento del Servicio de Protección Federal ocurrido el pasado 17 de mayo.

De acuerdo con las autoridades federales, las capturas se realizaron tras varios trabajos de inteligencia y operativos desplegados en distintos sectores de la ciudad, donde participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como corporaciones estatales y federales.

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Uno de los cateos se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Ciudad Industrial, donde fueron detenidos Juan “N”, Eduardo “N” y Víctor “N”, quienes presuntamente portaban armas de fuego de uso exclusivo.

En otra acción realizada en la colonia Casablanca, autoridades capturaron a Juan Pablo “N”, a quien le aseguraron un vehículo con placas de Texas, además de armas largas y cortas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Posteriormente, en seguimiento a las investigaciones, también fueron detenidos Arturo “N”, Zuriel “N”, José Ángel “N” y Rubén “N”, todos señalados por delitos relacionados con la portación de armas y explosivos.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad aseguraron 21 armas largas, dos armas cortas, más de mil 300 cartuchos, cargadores, alrededor de 43 kilos de marihuana, 10 vehículos, chalecos balísticos, radios de comunicación y más de 150 ponchallantas.

Los ocho detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en el ataque armado donde murió el elemento federal.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informa que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, fueron detenidas en Matamoros, ocho personas presuntamente relacionadas con el homicidio de un elemento del Servicio de Protección Federal ocurrido el pasado 17… pic.twitter.com/VCTBGVDtjL — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 23, 2026

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