Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Despliega Operativos y Filtros en Matamoros

Tras los hechos de violencia registrados este fin de semana en Heroica Matamoros, donde un elemento del Servicio de Protección Federal perdió la vida, autoridades federales reforzaron la presencia de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen diversos operativos y recorridos en esta frontera como parte de las investigaciones relacionadas con los acontecimientos recientes. En algunos puntos estratégicos también fueron instalados filtros de revisión vehicular para reforzar las labores de vigilancia y prevención.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre los resultados de estos operativos; sin embargo, la presencia de las corporaciones federales continúa en diferentes zonas de Matamoros.

Arriba Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a Matamoros

Tras los hechos de violencia registrados este fin de semana en Matamoros, Tamaulipas, donde un elemento del Servicio de Protección Federal perdió la vida, autoridades federales informaron que se realizaron diversas detenciones y aseguramientos, como parte de las investigaciones.

Se confirmó el arribo de personal proveniente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a Matamoros, luego del fallecimiento del elemento federal, aunque hasta el momento las autoridades no conocen la cantidad de efectivos enviados.

Autoridades municipales señalaron que se intensificarán las acciones de vigilancia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad, tras los recientes acontecimientos violentos ocurridos en esta frontera.

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