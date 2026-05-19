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Cónsul de EUA en Matamoros Expresó sus Condolencias por Ataque a Elementos de Protección Federal

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La cónsul de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, expresó sus condolencias por la muerte de un elemento del Servicio de Protección Federal.

Cónsul de EUA en Matamoros Expresó sus Condolencias por Ataque a Elementos de Protección Federal

Cónsul de EUA en Matamoros Expresó sus Condolencias por Ataque a Elementos de Protección Federal. Foto: N+

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La cónsul de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, expresó sus condolencias y solidaridad tras el fallecimiento de un elemento del Servicio de Protección Federal ocurrido durante los hechos violentos registrados la mañana del domingo en esta frontera.

A través de un posicionamiento oficial, la representante diplomática señaló que el personal del consulado estadounidense se encuentra profundamente consternado por la pérdida del agente federal asignado a labores de seguridad en las instalaciones consulares.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de un miembro del Servicio de Protección Federal asignado a nuestro consulado. Nuestros corazones están con su familia, amigos y colegas”, expresó.

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Asimismo, envió un mensaje de apoyo a los dos integrantes del equipo de seguridad que resultaron heridos durante los hechos, deseando su pronta recuperación.

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La cónsul destacó que los elementos del Servicio de Protección Federal tienen como única función brindar seguridad a las instalaciones y al personal diplomático, precisando que sus labores son exclusivamente de carácter preventivo y protector.

“El personal del Servicio de Protección Federal asignado a nuestro consulado tiene una misión: proporcionar seguridad para las instalaciones y el personal del consulado. Su función es estrictamente de naturaleza protectora”, señaló.

Además, indicó que el gobierno de Estados Unidos mantiene un seguimiento cercano a las investigaciones relacionadas con estos hechos violentos y reiteró la preocupación compartida por la violencia generada por grupos criminales en la región fronteriza.

Finalmente, reafirmó el compromiso de colaboración entre autoridades estadounidenses y mexicanas para fortalecer la seguridad de las comunidades ubicadas a ambos lados de la frontera.

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