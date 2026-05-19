Cónsul de EUA en Matamoros Expresó sus Condolencias por Ataque a Elementos de Protección Federal

La cónsul de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, expresó sus condolencias y solidaridad tras el fallecimiento de un elemento del Servicio de Protección Federal ocurrido durante los hechos violentos registrados la mañana del domingo en esta frontera.

A través de un posicionamiento oficial, la representante diplomática señaló que el personal del consulado estadounidense se encuentra profundamente consternado por la pérdida del agente federal asignado a labores de seguridad en las instalaciones consulares.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de un miembro del Servicio de Protección Federal asignado a nuestro consulado. Nuestros corazones están con su familia, amigos y colegas”, expresó.

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Asimismo, envió un mensaje de apoyo a los dos integrantes del equipo de seguridad que resultaron heridos durante los hechos, deseando su pronta recuperación.

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La cónsul destacó que los elementos del Servicio de Protección Federal tienen como única función brindar seguridad a las instalaciones y al personal diplomático, precisando que sus labores son exclusivamente de carácter preventivo y protector.

“El personal del Servicio de Protección Federal asignado a nuestro consulado tiene una misión: proporcionar seguridad para las instalaciones y el personal del consulado. Su función es estrictamente de naturaleza protectora”, señaló.

Además, indicó que el gobierno de Estados Unidos mantiene un seguimiento cercano a las investigaciones relacionadas con estos hechos violentos y reiteró la preocupación compartida por la violencia generada por grupos criminales en la región fronteriza.

Finalmente, reafirmó el compromiso de colaboración entre autoridades estadounidenses y mexicanas para fortalecer la seguridad de las comunidades ubicadas a ambos lados de la frontera.

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