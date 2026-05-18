SSPC Envía Personal a Matamoros Tras Hechos de Violencia que Dejó Agente Muerto

Tras los hechos de violencia registrados este fin de semana en Matamoros, Tamaulipas, donde un elemento del Servicio de Protección Federal perdió la vida, autoridades federales informaron que se realizaron diversas detenciones y aseguramientos, como parte de las investigaciones.

Se confirmó el arribo de personal proveniente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a Matamoros, luego del fallecimiento del elemento federal, aunque hasta el momento las autoridades no conocen la cantidad de efectivos enviados.

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Autoridades municipales señalaron que se intensificarán las acciones de vigilancia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad, tras los recientes acontecimientos violentos ocurridos en esta frontera.

Detienen a Dos Hombres Presuntamente Relacionados a Asesinato de Agente Federal

En seguimiento a la agresión contra elementos del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se desplegaron acciones coordinadas con la Guardia Estatal de Tamaulipas que permitieron la detención de dos sujetos relacionados con estos hechos; además, se aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo, tras una persecución que derivó en una volcadura la tarde del domingo en calles de Matamoros.

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Tras recorridos de seguridad y vigilancia en Matamoros, elementos de la Guardia Estatal visualizaron una camioneta Chevrolet Suburban color blanco desplazándose a alta velocidad, cuyos tripulantes realizaron detonaciones contra las unidades oficiales.… pic.twitter.com/KPN8qbLWRY — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 18, 2026

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