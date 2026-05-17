Atacan a Balazos a Elementos de Protección Federal en Matamoros; Un Agente Muere

Un ataque armado contra elementos de Protección Federal dejó como saldo un agente sin vida y otro más gravemente lesionado la mañana de este domingo 17 de mayo de 2026 en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Manuel Cavazos Lerma, a la altura del Cecati, donde presuntamente sujetos armados abrieron fuego contra los oficiales mientras se encontraban en la zona.

Tras la agresión, uno de los agentes perdió la vida en el lugar debido a las heridas provocadas por los disparos, mientras que su compañero resultó herido de gravedad y fue auxiliado por cuerpos de emergencia, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

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¿Cómo reaccionaron las autoridades tras el ataque?

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, las cuales desplegaron un operativo en el área y acordonaron la zona para permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades informaron que será la Agencia Federal de Investigación la encargada de realizar las diligencias para esclarecer este ataque armado y dar con los responsables de la agresión contra los elementos federales.

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