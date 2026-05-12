Estudiante de Secundaria en Matamoros Termina Hospitalizado Luego de Pelea con Compañeros

El pasado 6 de mayo de 2026, estudiantes de la Secundaria Técnica 64 en Matamoros presuntamente llevaron a cabo una pelea después de clases. Uno de los jóvenes involucrados sufrió una contusión en el lugar tras los golpes, por lo que ahora sus padres piden el apoyo para continuar con exámenes médicos

José, estudiante de la Secundaria Técnica 64 "Rosalinda Guerrero Gamboa", fue brutalmente golpeado por varios jóvenes a unas calles de la escuela, tras la salida de clases.

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Pelea en Secundaria de Matamoros Inició Presuntamente por un Empujón

Aparentemente, el pleito habría iniciado dentro de la institución por un empujón. Posteriormente, los involucrados acordaron pelearse fuera del plantel. La riña escaló a tal grado que más personas se sumaron, dejando a José con golpes en el rostro y tirado en el piso, donde sufrió una convulsión.

"Y de aquí nos llevamos al seguro; en el seguro no me los quisieron atender porque yo no tengo un seguro, me pedían una hoja de aquí de la secundaria que ellos deben tener un seguro y ahorita me comenta el director y el otro maestro que no, que eso aquí no, aquí no hay seguro, que eso ya no se da y pues me lo llevé al hospital general, me lo llevé ahí, ahí la atendieron rápido, pero sí me comentaron lo que llegó, que pues mi hijo, que me preparara que porque mi hijo en cualquier momento ya iba a morir, porque cómo iba él". María del Carmen, madre de José e Isaí.

Menor Sufrió Lesiones Luego de Riña Afuera de Secundaria en Matamoros. Foto: N+

Su hermano Isai, también estudiante de la secundaria, intentó ayudarlo y también resultó con golpes. Ambos jóvenes fueron atendidos en el Hospital General.

"Pues mi hijo dice que a él le duele la cabeza, le duele su rostro; el otro niño está mal de su brazo, le duelen las costillas. Digo, yo quiero que sea justicia por lo que les hicieron porque, pues, no fue cualquier cosa que no fueron expulsados, que nada más fueron suspendidos, y le digo que a mí no se me hace justo porque ellos no han hablado con nosotros, María del Carmen, madre de José e Isaí.

Los padres de los estudiantes, de 15 y 16 años, señalan que existe una demanda, pero no han recibido apoyo ni de la institución educativa ni de las familias de los agresores.

Los gastos médicos han sido difíciles de cubrir para la familia, por lo que exigen que se hagan responsables a quienes participaron en la agresión.

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