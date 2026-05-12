Detienen a Tres Presuntos Secuestradores tras Operativo en Matamoros

En Matamoros, luego de que una llamada al C4 alertara sobre una presunta situación de riesgo en el fraccionamiento Valle Real, generó el despliegue inmediato de un grupo especial de la Guardia Estatal Tamaulipas.

Durante el operativo, las autoridades lograron la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el delito de secuestro, además del aseguramiento de armas largas y cartuchos útiles; trascendió que uno de los detenidos resultó lesionado por impacto de bala durante la intervención policial.

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Un Herido Luego de Operativo en Fraccionamiento Valle Real de Matamoros

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los involucrados, quienes posteriormente fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad para recibir atención médica y quedar a disposición de las autoridades competentes; la Fiscalía ya inició las investigaciones correspondientes.

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