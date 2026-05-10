Despliegan Operativo en Carretera Victoria-Matamoros por Situación de Riesgo; Hay un Detenido

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó este domingo sobre una situación de riesgo registrada en la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del kilómetro 37 en el municipio de Padilla, donde autoridades mantienen un despliegue de recorridos de seguridad y vigilancia operativa en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de seguridad realizan presencia y patrullajes preventivos, además de brindar atención a los automovilistas y ciudadanía que transita por el área.

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Autoridades mantienen despliegue de recorridos de seguridad y vigilancia operativa sobre la carretera Victoria - Matamoros, a la altura del kilómetro 37 en el municipio de #Padilla, derivado de situación de riesgo registrada en la zona.



Elementos de seguridad… pic.twitter.com/waTReyieb1 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 10, 2026

Hay un Detenido por Situación de Riesgo en Tamaulipas

Hasta el momento, se reporta un masculino detenido, quien será puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, atender las indicaciones oficiales y comunicarse al 911 ante cualquier situación de emergencia.

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