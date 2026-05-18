Cae en Tamaulipas el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional

Este domingo 17 de mayo de 2026 se efectuó el sorteo Zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1745; esta edición tuvo un premio mayor de 7 millones de pesos.

En punto de las 8 de la noche se realizó este sorteo en el teatro de la Lotería en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Acuario y número 0106, el cual fue dispuesto para su venta a la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

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Los premios de reintegros son a los billetes del signo Acuario y terminaciones en número 6. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

¿Qué Signo y Número Ganó el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco 1745 de la Lotería Nacional?

Resultados Lotería Nacional Domingo 17 de Mayo 2026: Sorteo Zodiaco 1745

El número 0106 obtiene premio de 7,000,000 pesos - Acuario

El número 4704 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Acuario

El número 9433 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Piscis

El número 1917 obtiene premio de 176,000 pesos - Piscis

El número 8183 obtiene premio de 176,000 pesos - Sagitario

El número 3343 obtiene premio de 88,000 pesos - Escorpión

El número 2778 obtiene premio de 88,000 pesos - Capricornio

El número 1395 obtiene premio de 61,600 pesos - Leo

El número 0849 obtiene premio de 61,600 pesos - Leo

El número 9718 obtiene premio de 52,800 pesos - Acuario

El número 9659 obtiene premio de 52,800 pesos - Cáncer

El número 3390 obtiene premio de 44,000 pesos - Leo

El número 3507 obtiene premio de 44,000 pesos - Leo

El número 7441 obtiene premio de 44,000 pesos - Tauro

El número 7311 obtiene premio de 35,200 pesos - Escorpión

El número 2172 obtiene premio de 35,200 pesos - Virgo

El número 3811 obtiene premio de 35,200 pesos - Virgo

El número 0053 obtiene premio de 26,400 pesos - Aries

El número 8859 obtiene premio de 26,400 pesos - Acuario

El número 5425 obtiene premio de 26,400 pesos - Libra

El número 7826 obtiene premio de 26,400 pesos - Tauro

¡Ya está lista la lista de premios del #SorteoZodiaco No. 1745! 🤑



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