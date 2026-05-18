Cae en Tamaulipas el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional
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El premio mayor de 7 millones de pesos del Sorteo Zodiaco Especial 1745 de la Lotería Nacional cayó en un billete vendido en el sur de Tamaulipas.
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Este domingo 17 de mayo de 2026 se efectuó el sorteo Zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1745; esta edición tuvo un premio mayor de 7 millones de pesos.
En punto de las 8 de la noche se realizó este sorteo en el teatro de la Lotería en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Acuario y número 0106, el cual fue dispuesto para su venta a la ciudad de Tampico, Tamaulipas.
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Los premios de reintegros son a los billetes del signo Acuario y terminaciones en número 6. Felicitaciones a los afortunados ganadores.
Resultados Lotería Nacional Domingo 17 de Mayo 2026: Sorteo Zodiaco 1745
El número 0106 obtiene premio de 7,000,000 pesos - Acuario
El número 4704 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Acuario
El número 9433 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Piscis
El número 1917 obtiene premio de 176,000 pesos - Piscis
El número 8183 obtiene premio de 176,000 pesos - Sagitario
El número 3343 obtiene premio de 88,000 pesos - Escorpión
El número 2778 obtiene premio de 88,000 pesos - Capricornio
El número 1395 obtiene premio de 61,600 pesos - Leo
El número 0849 obtiene premio de 61,600 pesos - Leo
El número 9718 obtiene premio de 52,800 pesos - Acuario
El número 9659 obtiene premio de 52,800 pesos - Cáncer
El número 3390 obtiene premio de 44,000 pesos - Leo
El número 3507 obtiene premio de 44,000 pesos - Leo
El número 7441 obtiene premio de 44,000 pesos - Tauro
El número 7311 obtiene premio de 35,200 pesos - Escorpión
El número 2172 obtiene premio de 35,200 pesos - Virgo
El número 3811 obtiene premio de 35,200 pesos - Virgo
El número 0053 obtiene premio de 26,400 pesos - Aries
El número 8859 obtiene premio de 26,400 pesos - Acuario
El número 5425 obtiene premio de 26,400 pesos - Libra
El número 7826 obtiene premio de 26,400 pesos - Tauro
¡Ya está lista la lista de premios del #SorteoZodiaco No. 1745! 🤑— Lotería Nacional (@lotenal) May 18, 2026
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