Registran Histórica Anidación de Tortuga Lora en Playa Bagdad

En la conservación de la tortuga lora, en la Playa Bagdad se ha logrado la recuperación de 51 nidos en un solo día de esta especie, superando los 37 nidos que se tenían como récord a lo largo de 50 kilómetros de playa.

Así lo dio a conocer Conibio Global A.C. junto con voluntarios, quienes son los encargados de la protección y el resguardo durante la temporada de anidación.

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Los huevos son trasladados a corrales de protección para asegurar su eclosión y posterior liberación de las crías al mar. Playa Bagdad es una de las principales zonas de anidación en el golfo de México.

Registran Más de 220 Mil Huevos Resguardados por Anidación de la Tortuga Lora en Tamaulipas

Campamentos de Tamaulipas Resguardan Mas de 220 Mil Huevos de Tortuga Lora

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, indicó que van más de 220 mil huevos de tortuga lora resguardados en los 6 campamentos del estado, los cuales son: Altamira, Madero, Soto La Marina, Tepehuajes, Mezquital y Bagdad.

El funcionario dijo que afortunadamente se ha contado con el apoyo de los pescadores para cuidar dicha especie, ya que están respetando la temporada de pesca con redes. Rocha Orozco señaló que en el presente mes de mayo se van a llevar a cabo las primeras liberaciones de tortugas lora en Tamaulipas.

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