Inicia Temporada de Liberación de Tortuga Lora en Costas de Tamaulipas

La esperanza de conservación de la tortuga lora volvió a hacerse presente en el sur de Tamaulipas, luego de que la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas confirmara el nacimiento de las primeras crías en Playa Miramar, donde los pequeños ejemplares comenzaron a romper el cascarón como parte de la temporada reproductiva de esta especie catalogada en peligro de extinción.

Este importante acontecimiento marca el inicio de la temporada de liberación de tortugas lora, considerada una de las etapas más relevantes dentro de su ciclo de vida, debido a que las crías enfrentan desde sus primeros minutos múltiples riesgos naturales antes de llegar al mar.

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Playa Miramar Principal Punto de Anidación de Tortuga Lora

Autoridades ambientales destacaron que Playa Miramar continúa siendo uno de los principales puntos de anidación de la tortuga lora en el Golfo de México con 503 nidos y 45,685 huevos, razón por la cual se mantiene un trabajo permanente de vigilancia, monitoreo y protección en la zona.

Registran Más de 220 Mil Huevos Resguardados por Anidación de la Tortuga Lora en Tamaulipas

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