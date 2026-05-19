Tamaulipas en Alerta por Posible Presencia de Gusano Barrenador en Fauna Silvestre

Aunque hasta el momento no se han confirmado casos de gusano barrenador en fauna silvestre de Tamaulipas, autoridades estatales reconocieron que existe el riesgo de que la plaga ya se encuentre presente en animales en vida libre.

El comisionado de Caza y Pesca de Tamaulipas, informó que actualmente se mantiene vigilancia en unidades de manejo ambiental, debido a la dificultad que representa monitorear especies que se desplazan constantemente entre distintas zonas.

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“Hasta la fecha no hemos detectado la presencia de gusano barrenador; sin embargo, no podemos descartar que no exista. Es muy difícil a veces detectar, y más cuando tenemos tantas unidades de manejo para la conservación de vida libre, que significa que no están en confinamiento; puede estar la especie ahorita en una UMA y en cualquier otra UMA vecina”, Luis García Reyes, titular de Caza y Pesca.

Luis García explicó que, en coordinación con SENASICA y técnicos especializados, se realizan monitoreos permanentes mediante cámaras trampa y recorridos en áreas naturales para detectar posibles casos.

A nivel nacional se encuentran 25 casos activos de gusano barrenador en animales de la vida silvestre, con mayores casos en los estados de Veracruz, Yucatán y Chiapas.

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