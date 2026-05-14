Confirman Primer Caso de Gusano Barrenador de Ganado en un Perro en Coahuila

El municipio de Arteaga confirmó el primer caso de gusano barrenador en Coahuila en un perro doméstico, lo que generó alerta entre veterinarios de la región. El caso corresponde a un canino de 13 años que desarrolló miasis a partir de una herida infectada en una uña no atendida a tiempo.

El diagnóstico fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, después del análisis de las larvas extraídas. El animal fue atendido en Saltillo, donde se retiraron cinco larvas del tejido afectado.

Actualmente el perro se encuentra bajo tratamiento y observación veterinaria con evolución favorable. Especialistas advirtieron la importancia de atender de forma oportuna cualquier lesión en mascotas para evitar complicaciones similares.

¿En qué municipio de Coahuila se detectó el primer caso de gusano barrenador del ganado?

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado en Coahuila, luego de que un bovino hembra diera positivo en un predio del municipio de Castaños.

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Tras la detección, autoridades estatales y federales desplegaron grupos especializados en la zona para realizar inspecciones, aplicar tratamientos preventivos y revisar animales en un perímetro cercano al lugar del caso confirmado.

Refuerzan Vigilancia en Piedras Negras tras Caso de Gusano Barrenador en Castaños.

El Gobierno de Coahuila también indicó que se mantuvieron medidas de control para la movilización de ganado procedente de zonas consideradas de riesgo, especialmente en áreas cercanas a Zacatecas, donde previamente ya se habían detectado casos y presencia de la mosca transmisora.

Las autoridades pidieron a productores y ciudadanía reportar de manera inmediata cualquier caso sospechoso, con el objetivo de evitar la propagación de esta plaga que afecta al ganado.

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