Atropellan a Mujer y Dos Niñas en Torreón; Presunta Responsable se Niega a Cubrir los Gastos

Elementos de tránsito y vialidad atendieron un hecho vial en el cruce de Bartolomé de las Casas y Sierra Mojada, en la colonia Cortina en Torreón. Según el peritaje el accidente ocurrió alrededor de las 14:40 horas del 12 de mayo cuando un vehículo perdió el control y atropelló a una mujer y a dos niñas.

Luego de arrollarlas, el automóvil terminó chocando con la barda de un domicilio. La conductora del vehículo, huyó del lugar. Las personas lesionadas fueron identificadas como Laura de 51 años y las menores, Camila de 10 y Fernanda de 8.

Denuncian a responsable por presuntamente no hacerse cargo de los daños

A días del accidente registrado el martes 12 de mayo en la colonia La Cortina, las víctimas denunciaron que Marcela, la conductora que se identificó como la presunta responsable, supuestamente no quiere hacerse cargo de los gastos médicos ni de los daños materiales.

Valeria, otra de las afectadas y propietaria del negocio impactado, también denunció que la presunta responsable no se quiere hacer cargo de los daños causados a la puerta y fachada de su local.

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Laura señaló que tanto ella como sus nietas, continúan con atención médica por las lesiones sufridas. Aseguró que, tras el accidente, Marcela no ha respondido por los gastos derivados del incidente.

Las autoridades mantienen abierta la investigación, las víctimas piden que se haga justicia y que Marcela cubra la totalidad de los daños médicos y materiales ocasionados.

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