Dan de Baja a 13 Agentes de Tránsito tras Dar Positivo en Pruebas de Antidoping en Gómez Palacio

La alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez anunció que se creara la Policía Vial. Se informó que todos los elementos serán capacitados como los elementos de Seguridad Pública, en la cuál se busca la prevención, el orden, la proximidad social, disciplina y responsabilidad.

Como primer filtro se dio a conocer que este lunes 11 de mayo, se dio el arranque del antidoping a los elementos, es la primera vez que se realiza en esta administración, la alcaldesa resaltó que de acuerdo con los resultados se tomarán decisiones como dar de baja aquellos que no cumplan con los nuevos lineamientos.

Dan de baja a elementos tras dar positivo a prueba de antidoping

Este miércoles 13 de mayo, la alcaldesa Betzabé Martínez dio a conocer los resultados, los cuales arrojaron a 13 elementos que dieron positivo y de forma inmediata fueron dados de baja.

Además, se confirmo que entre 3 a 5 elementos, también fueron dados de baja al no presentarse a la prueba, por lo que el departamento jurídico ya está tratando su situación.

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La prueba fue aplicada en 200 elementos y continuarán realizándose este tipo de exámenes periódicamente, no solo en esta institución si no en todas, además del personal de la presidencia, que hasta el momento, no se ha detectado ningún caso positivo.

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