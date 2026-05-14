Rescatan Desde la Azotea a Tres Personas y un Perro Durante Incendio de Casa en Torreón

Tres personas y un perro fueron rescatados la mañana de este jueves 14 de mayo durante el incendio de una casa habitación en la colonia Villa California en la ciudad de Torreón.

El siniestro se reportó a las 9:005 horas en la calle cabo San Agustín, esquina con Francisco Sarabia.

Al llegar, elementos del cuerpo de Bomberos lograron evacuar por la azotea a dos hombres y una mujer, además de un perrito que también se encontraba al interior de la casa.

Autoridades permanecieron en el lugar, realizando las labores de control de fuego y valoración de daños para determinar las causas que originaron el incendio.

Incendio consume casa y deja a familia sin pertenencias en Saltillo

Una familia y varias personas perdieron todas sus pertenencias por un incendio que se registró la noche del 6 de mayo en su casa ubicada en la colonia Universidad Pueblo al sur oriente de Saltillo.

El siniestro presuntamente inició en uno de los tejabanes, por un cortocircuito cerca de una cama, la cuál se envolvió en llamas, pero al no tener agua, ninguno de los vecinos, el fuego se propagó rápidamente, ya que tenían ropa, muebles de madera y material de reciclaje como plásticos y cartón.

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En uno de los tejabanes vivía una pareja con sus hijos, un niño de nueve años y una niña de tres, quienes se quedaron sin ropa, por lo que pidieron el apoyo de la comunidad para donar algunos artículos que puedan servirles. El domicilio está ubicado en la calle Jesús Reyes Heroles, casi esquina con Federico Gámez.

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