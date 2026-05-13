Vehículo de Lujo Queda Destrozado al Chocar Contra Pipa en Gómez Palacio

La tarde de este martes 13 de mayo, un vehículo de lujo quedó totalmente destrozado luego de impactarse contra una pipa que transportaba aceite vegetal en la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la calle Siglo de Torreón y bulevar Rebollo Acosta, de acuerdo con la información de los peritos, informaron que el conductor de la pipa le cortó la circulación al joven que manejaba el vehículo de lujo, luego de tomar el retorno y dirigirse hacia el norte de la ciudad.

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Otra conductora perdió el control de su unidad por evitar chocar al vehículo, terminó chocando con un poste. A pesar de lo aparatoso del siniestro, ninguna persona resultó lesionada, será el juez calificador quien determine la responsabilidad de los hechos.

Accidente entre vehículo y motocicleta deja un lesionado en Torreón

Este miércoles 13 de mayo se registró un choque vehicular con una persona lesionada en la calle Praxedis en la ciudad Industrial de Torreón. De acuerdo con el reporte, alrededor de las 6:50 horas, se informó a las autoridades sobre un accidente vial ocurrido en el sector.

En el hecho se vieron involucrados un vehículo y una motocicleta, ambas unidades circulaban en sentidos contrarios, cuando el conductor del automóvil intentó dar la vuelta a la izquierda para ingresar al estacionamiento de una empresa.

Motociclista Resulta Lesionado tras Choque en Ciudad Industrial de Torreón.

Al realizar la maniobra, cortó la circulación del motociclista, lo que ocasionó que perdiera el control y cayera sobre el pavimento. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para la valoración del lesionado, elementos de peritos realizaron el peritaje correspondiente para deslindar las responsabilidades.

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