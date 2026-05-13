Detienen en Saltillo a Hombre Buscado por Presunto Secuestro en CDMX

En Saltillo, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, detuvo a una persona buscada por el delito de secuestro.

La acción se realizó mediante labores del agrupamiento contra delitos de alto impacto. Se informó que el detenido fue localizado en la colonia Provivienda.

Se trata de Gabriel "N", de 38 años, quien es señalado por un secuestro cometido en 2014 en la capital del país. En su localización participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, la Policía Cibernética de Saltillo y la Marina Armada de México.

Autoridades de Saltillo Detienen a Hombre Acusado de Secuestro en CDMX.

También colaboró la Fiscalía General de Justicia de México. El detenido será trasladado a la Ciudad de México para continuar con su proceso legal. Autoridades municipales destacaron la coordinación entre instancias locales, estatales y federales. Señalaron que estas acciones fortalecen la seguridad y la colaboración institucional.

Hombre buscado por feminicidio y secuestro es detenido en Saltillo

La noche del 28 de octubre de 2025, autoridades detuvieron en Saltillo a Salvador “N”, un hombre señalado por los delitos de secuestro y feminicidio cometidos en Zacatecas. El sospechoso también era buscado por autoridades de Aguascalientes.

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De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de Zacatecas, el detenido presuntamente privó de la libertad y asesinó a su pareja sentimental. Tras el arresto, se registró una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en las inmediaciones de la Policía Municipal de Saltillo, donde el acusado permaneció bajo resguardo.

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