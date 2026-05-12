Encuentran Navaja y Bala en Mochilas de Alumnos de Primaria Durante Operativo en Gómez Palacio

Como resultado de las pruebas piloto con detectores de metales en La Laguna de Durango, fueron localizados un arma blanca y una bala en las mochilas de estudiantes de primaria.

De acuerdo con Ulises Adame, subsecretario de Educación en la Región Laguna, en una primaria de Gómez Palacio se llevó a cabo la primera prueba, donde se detectó una navaja en la mochila de un niño de 10 años y una bala en la mochila de otro menor de 12 años.

Hallan Navaja y Bala en Mochilas Durante Prueba con Detectores de Metal en Primaria en La Laguna.

Luego de la detección, se activaron los protocolos de seguridad. No hubo expulsión de los alumnos, únicamente se aplicaron sanciones educativas.

Ante esta situación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó a la Comisión de Derechos Humanos la aprobación del uso de estos detectores de metales en más de 200 instituciones educativas del nivel básico en La Laguna.

Se espera que la aprobación quede lista antes de que concluya el ciclo escolar, con el fin de capacitar al personal y comenzar con estas revisiones de manera habitual el próximo ciclo escolar.

La Laguna registra al menos 10 amenazas de tiroteo durante 2026

Durante 2026, las amenazas de tiroteo en escuelas se convirtieron en una de las principales problemáticas para las autoridades educativas en la Región Laguna, donde se ha n contabilizado al menos 10 casos en distintos planteles.

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El primer caso se registró el 3 de marzo en el CBTIS 4 de Lerdo, donde las actividades fueron suspendidas tras una amenaza. Posteriormente, situaciones similares ocurrieron en escuelas de Torreón, como la Facultad de Enfermería, la Secundaria Técnica Número 1, el CBTIS 156 y el CBTIS 159, este último también suspendió labores por un reporte escrito dentro del plantel.

Durante abril, las amenazas continuaron en escuelas de Gómez Palacio y Torreón, así como en algunos colegios particulares. Aunque en la mayoría de los casos no se encontraron riesgos reales, corporaciones de seguridad acudieron a cada reporte para descartar peligros y mantener la seguridad de estudiantes y personal docente.

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