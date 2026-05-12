Padre es Detenido por Presuntamente Abusar de su Hija de 8 Años en Gómez Palacio

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Fabian "N" de 44 años por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual contra su hija de 8 años en el fraccionamiento La Feria en Gómez Palacio.

Detienen a Hombre por Presuntamente Abusar de su Hija en Gómez Palacio.

El hecho se reportó a las 10:05 horas del pasado 10 de mayo, cuando los agentes realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Sillas Voladoras. En el lugar, Mónica, solicitó el apoyo a los oficiales.

De acuerdo con la declaración de la madre, su hijo de 10 años, le aviso que su padre se encontraba con su hermana Mía de 8 años, en el patio delantero de la casa. Luego de ser confrontado, el hombre no dio explicaciones. Con el señalamiento directo de la mujer y la menor, los policías procedieron a su arresto.

Mujer denuncia a expolicía por presunto abuso en Piedras Negras

Una mujer presentó una denuncia ante el área de empoderamiento de la mujer en contra de un expolicía municipal identificado como Jorge “N”, por el presunto delito de abuso en la ciudad de Piedras Negras. La afectada acudió a las autoridades para solicitar apoyo legal y dar seguimiento al caso.

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De acuerdo con la información proporcionada, el expediente fue turnado a las instancias correspondientes para iniciar las investigaciones y determinar posibles responsabilidades conforme a la ley.

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