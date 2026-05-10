Se Desploma Área VIP Sobre Jóvenes en Bar de Saltillo

Durante la madrugada de este domingo 10 de mayo, se registró un accidente al interior de un bar, ubicado sobre el bulevar Moctezuma, en la colonia Los Pinos, luego de que una estructura de la zona VIP se desplomara alrededor de la 1:30 de la madrugada.

De acuerdo con testimonios de personas presentes en el lugar, una marquesina cayó sobre varios jóvenes, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil para atender la emergencia.

Tras el incidente, cinco jóvenes fueron trasladados a distintos hospitales debido a las lesiones que presentaban, mientras que otras tres personas resultaron con heridas leves. Asimismo, las autoridades colocaron sellos de suspensión en el establecimiento, el cual permanecerá bajo revisión mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Colapsa techo de librería en el centro de Torreón

La tarde del 25 de marzo se registró el colapso del techo de una librería ubicada en el cruce de la avenida Juárez y la calle Galena en Torreón, Coahuila. Dentro del establecimiento se encontraban dos personas, entre ellas un adulto mayor que quedó atrapado en el baño del negocio.

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Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para realizar las labores de rescate y lograron sacar al hombre sin que presentara lesiones, al igual que la otra persona que permanecía en el inmueble. Autoridades señalaron que el derrumbe habría sido ocasionado por trabajos de demolición realizados en una propiedad ubicada detrás del la librería.

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