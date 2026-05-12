Denuncian a Expolicía Municipal de Piedras Negras por Presunto Abuso

Ante el área del empoderamiento de la mujer fue presentada una denuncia por el presunto delito de abuso en contra de un expolicía municipal identificado como Jorge "N" en la ciudad de Piedras Negras

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De acuerdo con la información proporcionada, la afectada acudió a interponer la denuncia correspondiente para solicitar apoyo y seguimiento legal por los hechos denunciados. Las autoridades señalaron que el caso será turnado a las instancias competentes para iniciar con las investigaciones y determinar las responsabilidades conforme a la ley.

Se que en las próximas horas las autoridades ministeriales emitan la información oficial sobre el avance de las investigaciones.

Detienen a joven por presunto abuso contra menor en Allende

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús Salvador "N" de 23 años, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso, ambos cometidos presuntamente en agravio de una persona, menor de 15 años.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en el municipio de Allende. Luego de ser detenido, el imputado fue puesto a disposición del juez que giró la orden de aprehensión, a fin de continuar con el proceso legal en su contra y determinar su situación jurídica.

Las autoridades reiteraron que este tipo de delitos son investigados con perspectiva de protección a víctimas menores de edad y exhortaron a la ciudadanía a denunciar.

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