Bebé de 1 Año Ingresa de Emergencia al Hospital tras Ingerir Cloro en Coahuila

Una bebé de 1 año fue ingresada de urgencia al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Piedras Negras luego de haber ingerido cloro en Piedras Negras, Coahuila.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este martes 12 de mayo, según lo relatado por la madre, la bebé tomó cloro de la botella de manera accidental.

Hospitalizan a Bebé de 1 Año tras Ingerir Cloro por Accidente en Piedras Negras.

Al darse cuenta de lo ocurrido y al desconocer la cantidad que ingirió del químico, decidió trasladarla al hospital donde luego de horas en observación y atención médica, fue dada de alta. Hasta el momento, la menor se encuentra fuera de peligro.

Niña de 1 año ingiere sustancia química en Piedras Negras

La noche del 2 de marzo, una niña de un año y siete meses fue internada en el Hospital General de Zona Número 11 del IMSS en Piedras Negras, luego de presuntamente ingerir una sustancia química dentro de su casa.

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De acuerdo con el reporte, la madre explicó que la menor tomó el producto en un descuido. La niña recibió atención médica y fue reportada como estable, mientras que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de PRONNIF iniciaron las investigaciones correspondientes.

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