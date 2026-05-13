Sentencian a Mujer por Tráfico de Migrantes en Piedras Negras

Una mujer mexicana fue sentenciada a 41 meses de prisión por su supuesta participación en una organización internacional dedicada al tráfico de migrantes que introdujo ilegalmente a miles de personas a Estados Unidos desde México.

Sentencian a Mujer por Tráfico de Migrantes; Operaba Casa de Seguridad en Piedras Negras.

De acuerdo con el reporte, Mónica "N" de 34 años, operaba una casa de seguridad en Piedras Negras, utilizada para ocultar y movilizar migrantes antes de cruzarlos de manera ilegal por el río Bravo hacia territorio estadounidense. La organización operó entre noviembre de 2020 y marzo de 2023.

Las investigaciones revelaron que la red criminal traficó personas originarias de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador. Se informó que además de la casa de seguridad en Piedras Negras, el grupo mantenía otro inmueble en Monterrey, Nuevo León, donde coordinaban parte de las operaciones.

Mejía Zuñiga fue condenado previamente a 10 años de prisión en julio de 2025, mientras que Mónica "N" se declaró culpable de conspiración de facilitar el ingreso ilegal de extranjeros a cambio de beneficios económicos.

Dictan prisión preventiva a pareja acusada por trata de personas en Cuatro Ciénegas

El pasado 7 de abril, una pareja fue detenida y vinculada a proceso en Cuatro Ciénegas, por su presunta participación en delitos relacionados con trata de personas, abuso sexual y corrupción de menores. Los imputados quedaron en prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones.

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El caso fue integrado por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia en coordinación con la Fiscalía General del Estado, luego de una denuncia presentada por familiares de las víctimas.

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