Maestro Recolecta PET con Alumnos para Conseguir Computadoras en Escuela de La Laguna

Un trabajo en equipo entre la comunidad estudiantil ha logrado equipar y rehabilitar una escuela secundaria de Bermejillo, Durango. A través de la recolección de PET, el profesor Francisco ha impulsado un proyecto que beneficia tanto a los alumnos como al medio ambiente.

Ser maestro es una vocación que, cuando se ejerce adecuadamente, logra grandes resultados en los estudiantes y en toda una comunidad educativa. Tal es el caso del profesor Francisco Hernández, director de la Escuela Secundaria Número 15 “Francisco Javier Mina”, ubicada en Bermejillo, quien gracias a su labor de concientización ambiental ha conseguido que quienes forman parte de esta institución disfruten de diversas mejoras obtenidas mediante la recolección de PET.

En promedio, recolectan hasta 500 kilos por semana, mismos que son intercambiados por puntos en una empresa recicladora mexicana. Posteriormente, esos puntos son canjeados por insumos y equipos tecnológicos para la institución.

Gracias a la participación de toda la comunidad, también han contribuido a mantener limpia la localidad. Incluso, los alumnos salen a las calles para recopilar PET con el objetivo de seguir apoyando a su escuela.

El amor por su profesión y por el medio ambiente ha beneficiado a toda la comunidad. Aunque este programa está abierto al público en general, esta es una de las pocas escuelas que ha logrado obtener importantes recursos, gracias al trabajo en equipo y al liderazgo que el profesor Francisco transmite todos los días.

Denuncian basurero clandestino afuera de escuela de Gómez Palacio

El pasado 13 de marzo, el profesor Gilberto Montiel denunció que la escuela Año de Juárez, ubicada en el andador amatista y calle Malaquita en la colonia Los Álamos, se ha convertido en un vertedero de basura, con salas, tazas de baño y animales muertos, siendo depositados en el lugar.

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La situación ha generado un problema de salud para los alumnos de los planteles educativos, debido a la gran cantidad de contaminación en la zona. El profesor Montiel hizo un llamado a las autoridades para que atiendan la problemática y realicen una vigilancia en la zona para evitar que sigan depositando más basura. Así mismo, solicitó a servicios públicos que realicen una limpieza en el área para eliminar la basura acumulada y prevenir propagación de enfermedades.

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