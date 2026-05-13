Captan a Adolescente Arrojando a Cachorros Contra Alambre de Púas en Gómez Palacio

Mediante redes sociales se difundió un video en el que aparece un adolescente arrojando una bolsa con cachorros en su interior a un alambre con púas de una pared, en la colonia Parque Hundido de Gómez Palacio.

La directora de Medio Ambiente y Ecología, Ilse Segura, informó que mantienen comunicación con el tutor del menor, a quien se le impondrá una multa económica de entre 11 mil y 50 mil pesos.

Detalló que, en el caso del menor, se propondrá terapia psicológica y la realización de servicio social por el acto cometido.

Resaltó que los cachorros ya se encontraban sin vida antes de que ocurrieran estos hechos. Finalmente, la funcionaria exhortó a la población a crear conciencia en los niños sobre el trato digno hacia otros seres vivos.

Rescatan a perra abandonada en el arroyo en Saltillo

Rescatistas independientes atendieron un reporte ciudadano en la colonia Morelos, al oriente de Saltillo, donde localizaron a una perra en condiciones graves dentro de un arroyo. El animal se encontraba entre basura y escombros.

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Al revisarla, detectaron que tenía mutilada una de sus patas traseras, por lo que fue cubierta con una cobija y trasladada de inmediato a una clínica veterinaria para recibir atención médica.

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