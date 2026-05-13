Muere Niña de Tres Años Después de ser Arrollada por el Tren en Saltillo

Durante la tarde del martes 13 de mayo, en la ciudad de Saltillo, una mujer y sus dos hijas, de 1 y 3 años de edad, fueron arrolladas por un tren cuando se dirigían a su casa en la colonia Omega, sobre la calle Prolongación Martín Enríquez.

De acuerdo con testigos, la mujer caminaba junto a sus tres hijas luego de recoger de la escuela a la mayor, de 7 años. Al intentar cruzar las vías del tren, una de las llantas de la carriola en la que transportaba a una de las menores quedó atorada entre los rieles, por lo que no logró retirarla a tiempo antes del paso de la locomotora.

Tras el accidente, un automovilista que presenció los hechos trasladó a las víctimas a la Clínica 2 del IMSS, donde se confirmó el fallecimiento de la menor de 3 años, identificada como Blanca Edith “N”.

Asimismo, la menor de 1 año, identificada como Génesis Fernanda “N”, permanece internada en estado grave en el mismo hospital, al igual que su madre, identificada como Joseline del Carmen “N”.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al cruzar las vías del tren, tanto peatones como automovilistas y conductores de transporte pesado, con el fin de prevenir este tipo de accidentes.

Tren impacta camión de carga en Gómez Palacio

La mañana del 7 de mayo, un camión de carga terminó volcado tras ser impactado por el tren en la zona industrial de Gómez Palacio. El accidente ocurrió sobre el bulevar González de la Vega y la calle Cuatro Ciénegas.

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La unidad transportaba alimento para ganado y, tras el choque, quedó volcada junto a las vías del ferrocarril. Personal de la empresa propietaria realizó maniobras para retirar la carga y mover el camión.

Tren Embiste Camión de Carga en Zona Industrial de Gómez Palacio.

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