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Muere Niña de Tres Años Después de ser Arrollada por el Tren en Saltillo

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Una niña de tres años murió en la clínica 2 del IMSS luego de ser arrollada por un tren en la colonia Omega en Saltillo.

Muere Niña de Tres Años Después de ser Arrollada por el Tren en Saltillo

Muere Niña de Tres Años Después de ser Arrollada por el Tren en Saltillo. Foto: N+

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Durante la tarde del martes 13 de mayo, en la ciudad de Saltillo, una mujer y sus dos hijas, de 1 y 3 años de edad, fueron arrolladas por un tren cuando se dirigían a su casa en la colonia Omega, sobre la calle Prolongación Martín Enríquez.

De acuerdo con testigos, la mujer caminaba junto a sus tres hijas luego de recoger de la escuela a la mayor, de 7 años. Al intentar cruzar las vías del tren, una de las llantas de la carriola en la que transportaba a una de las menores quedó atorada entre los rieles, por lo que no logró retirarla a tiempo antes del paso de la locomotora.

Tras el accidente, un automovilista que presenció los hechos trasladó a las víctimas a la Clínica 2 del IMSS, donde se confirmó el fallecimiento de la menor de 3 años, identificada como Blanca Edith “N”.

Asimismo, la menor de 1 año, identificada como Génesis Fernanda “N”, permanece internada en estado grave en el mismo hospital, al igual que su madre, identificada como Joseline del Carmen “N”.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al cruzar las vías del tren, tanto peatones como automovilistas y conductores de transporte pesado, con el fin de prevenir este tipo de accidentes.

Tren impacta camión de carga en Gómez Palacio

La mañana del 7 de mayo, un camión de carga terminó volcado tras ser impactado por el tren en la zona industrial de Gómez Palacio. El accidente ocurrió sobre el bulevar González de la Vega y la calle Cuatro Ciénegas.

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La unidad transportaba alimento para ganado y, tras el choque, quedó volcada junto a las vías del ferrocarril. Personal de la empresa propietaria realizó maniobras para retirar la carga y mover el camión.

Tren Embiste Camión de Carga en Zona Industrial de Gómez Palacio.

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