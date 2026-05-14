Detienen por Homicidio a Madre de Niña que Murió Arrollada por el Tren en Saltillo

Una mujer y sus dos hijas fueron arrolladas por un tren la tarde del 13 de mayo en Saltillo. El accidente ocurrió cuando la madre intentó cruzar las vías ferroviarias mientras regresaba a su domicilio acompañada de sus hijas.

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De acuerdo con los versiones proporcionada por testigos, una carriola quedó atorada entre los rieles, lo que impidió que lograran retirarse antes del paso de la locomotora. Tras el impacto, las víctimas fueron trasladadas a la Clínica 2 del IMSS, donde se confirmó el fallecimiento de una niña de 3 años. Otra menor de 1 año y su madre permanecen hospitalizadas en estado grave.

Detienen a la madre de la menor

La Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez, la Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF) y el DIF Coahuila, colaboran en una carpeta de investigación que se abrió luego de la muerte de una niña de tres años que fue arrollada por el tren al poniente de la ciudad.

Trascendió que el padre de la menor se encuentra recluido en el cereso varonil de Saltillo, mientras que la madre quien iba con ellas, fue detenida después del accidente por homicidio.

Detienen a Madre Después de Muerte de Niña Arrollada por Tren en Saltillo.

Se informó que la hermana de la menor de tres años, se encuentra estable y a disposición de las autoridades para su cuidado y protección.

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