Localizan Cuerpo sin Vida Frente a Hospital Carlos Canseco en Tampico

Un hombre fue encontrado sin vida a las afueras del Hospital Dr. Carlos Canseco ubicado en Tampico; el hecho fue reportado presuntamente por el mismo personal del nosocomio, donde hasta el momento se desconoce su identidad.

Personas cercanas mencionan que aparentemente podría ser una persona que esperaba a algún paciente, sin embargo, será la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas quien se encargará de investigar las causas exactas del fallecimiento.

Hallan un Hombre Muerto Frente a Hospital Carlos Canseco de Tampico. Foto: N+

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