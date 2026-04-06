Localizan Cuerpo sin Vida Frente a Hospital Carlos Canseco en Tampico
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Un hombre fue encontrado sin vida en las afueras del Hospital Carlos Canseco en Tampico.
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Un hombre fue encontrado sin vida a las afueras del Hospital Dr. Carlos Canseco ubicado en Tampico; el hecho fue reportado presuntamente por el mismo personal del nosocomio, donde hasta el momento se desconoce su identidad.
Personas cercanas mencionan que aparentemente podría ser una persona que esperaba a algún paciente, sin embargo, será la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas quien se encargará de investigar las causas exactas del fallecimiento.
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