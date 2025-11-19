Hallan Joven de 18 Años Sin Vida en el Fraccionamiento Abedul en Altamira
Un joven de 18 años fue encontrado sin vida en el fraccionamiento Abedul de Altamira.
Una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad se registró la tarde del martes 18 de noviembre de 2025 en el fraccionamiento Abedul de Altamira, tras el reporte del hallazgo de un joven sin vida.
Las autoridades recibieron un llamado de auxilio alertando sobre una persona de 18 años inconsciente. Al arribar al lugar de los hechos, paramédicos lo evaluaron, pero ya no contaba con signos vitales.
Servicios Periciales Realizaron el Levantamiento del Cuerpo en el Fraccionamiento Abedul
Las causas exactas del deceso y las circunstancias que rodearon este trágico hallazgo se encuentran bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Finalmente, arribó personal de servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo y determinar las diligencias correspondientes.
