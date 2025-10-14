Colectivo Halla Restos Humanos en Ejido La Retama en Reynosa

Durante la tarde de este martes 14 de octubre de 2025, integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, realizó el hallazgo de un tambo de metal donde se localizaron restos óseos humanos.

Esta nueva localización se realizó en una brecha ubicada a un costado de una recicladora, en el Ejido La Retama, a aproximadamente dos kilómetros de la Carretera Reynosa - San Fernando, dentro del Municipio de Reynosa.

Restos Humanos Hallados en Ejido La Retama en Reynosa No Han Sido Identificados

En el lugar, solamente se localizaron los restos, sin alguna prenda o accesorio que pudiera ayudar a la identificación de la persona en vida, señaló Mariana Tagle, integrante de este movimiento durante una transmisión realizada desde las redes sociales del colectivo.

