Fuerte Incendio se Propaga a Tres Casas de Madera en Colonia de Matamoros

Un incendio se registró en la colonia Luz y Esperanza de Matamoros, específicamente entre las calles Olmo y Juan Escutia. El siniestro comenzó en una de las viviendas y se propagó rápidamente a las casas cercanas, que están construidas de madera.

Incendio de Tres Casas en Matamoros Moviliza a Autoridades. Foto: N+

Según testigos presenciales, una flama fue visible en uno de los domicilios antes de que el fuego se extendiera a las otras casas. El comandante de bomberos, Gustavo Acuña, explicó que el viento y las características de las viviendas contribuyeron a la propagación del incendio.

Tres Casas y una Bodega en Matamoros Consumidos por un Incendio

Hasta el momento, tres hogares y un pequeño cuarto tipo bodega han sido consumidos por las llamas. El heroico cuerpo de bomberos también logró sustraer alrededor de 4 tanques de gas de la zona. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas, aunque una persona propietaria de una de las viviendas sufrió de crisis nerviosa debido al suceso.

