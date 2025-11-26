Ingreso del Frente Frío 16 en Tamaulipas Deja Zonas Inundadas en Nuevo Laredo

El ingreso del frente frío 16 provocó durante esta mañana de miércoles 26 de noviembre de 2025 intensas lluvias en el poniente de Nuevo Laredo, donde vecinos reportaron precipitaciones fuertes acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica constante.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas | Miércoles 26 de Noviembre de 2025

De acuerdo con el radar meteorológico, una tormenta muy activa pasó sobre la región alrededor de las 5:00 de la mañana. Su núcleo más intenso se localizó sobre la ciudad de Laredo, Texas, generando efectos directos en distintos sectores de la ciudad, especialmente en la zona poniente.

Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo informó que las bandas de lluvia continúan desplazándose hacia la zona urbana, lo que mantiene un escenario de llovizna intermitente a lluvia moderada e intensa por lapsos.

Zonas de Nuevo Laredo Afectadas por Lluvias

Las autoridades identificaron varios puntos con acumulación importante de agua, corrientes fuertes y arroyos crecidos, por lo que se consideran zonas de riesgo durante esta mañana:

Arroyo de Lomas del Río: creciente activa.

creciente activa. Revolución y Bajío: inundación en vialidades.

inundación en vialidades. Arroyo Sauces y Tecolotes: aumento del nivel y corriente rápida.

aumento del nivel y corriente rápida. Col. Emiliano Zapata , desde Presa de la Boca hasta Laguna Madre: inundación en distintos tramos.

, desde Presa de la Boca hasta Laguna Madre: inundación en distintos tramos. Col. Francisco Villa, zona de Iglesias Calderón: arroyo desbordado.

Unidades de Protección Civil y Bomberos realizan recorridos constantes para verificar los puntos críticos y atender reportes ciudadanos, además de mantener el monitoreo activo durante toda la mañana ante posibles cambios en los niveles de agua.

Recomendaciones a la Población de Nuevo Laredo

Protección Civil emitió una serie de medidas preventivas para evitar incidentes:

No intentar cruzar zonas inundadas, aunque el nivel de agua parezca bajo.

Respetar los acordonamientos colocados por Protección Civil.

Utilizar rutas alternas para evitar áreas de riesgo.

Mantenerse atento a los avisos oficiales ante la evolución del clima.

