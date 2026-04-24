Localizan en Matamoros a Menor Estadounidense con Autismo; Denuncia Presunto Maltrato Familiar
Un menor estadounidense, diagnosticado con trastorno del espectro autista, fue resguardado en Matamoros luego de ser reportado como extraviado.
Tras la localización de un niño reportado como extraviado en el municipio de Matamoros, personal de la Guardia Estatal canalizó al menor de edad ante el Sistema DIF con la finalidad de salvaguardar su integridad al encontrar indicios de violencia física ejercida en el entorno familiar.
El niño, de nacionalidad estadounidense, cuenta con un diagnóstico que lo ubica dentro del espectro autista (TEA).
Menor Extraviado en Matamoros Indico ser Víctima de Maltrato
Al ser entrevistado por el personal de la Guardia Estatal, el menor de edad manifestó ser víctima de violencia familiar, por lo que, priorizando el Interés Superior de la Niñez (ISN), fue trasladado a las instancias correspondientes para recibir una valoración médica, psicológica y jurídica exhaustiva, así como para determinar las medidas de protección conducentes conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
