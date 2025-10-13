Fallece Maestra de Preparatoria en Río Bravo por Presunta Agresión de su Hija

Un lamentable caso ha conmocionado a la comunidad de Río Bravo, Tamaulipas, tras el fallecimiento de una docente de una preparatoria, ubicada en la calle Cuauhtémoc de la colonia Zona Industrial.

Este lunes 13 de octubre de 2025, la institución educativa confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde emitió un mensaje de condolencias a la familia de la maestra Eugenia Otero Gutiérrez.

De acuerdo con información preliminar, la trabajadora administrativa falleció tras varios días de permanecer grave en el Hospital ISSSTE de Reynosa. La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo.

Maestra Fallecida en Río Bravo Habría Sido Víctima de Presunta Agresión

Fuentes extraoficiales, allegados a la víctima, señalaron que las lesiones habrían sido provocadas presuntamente por su hija, quien se desempeñaba como intendente en el mismo plantel educativo.

Aunque en redes sociales circulan diversas versiones sobre los motivos que habrían derivado en la agresión, serán las autoridades quienes determinen las causas y responsabilidades conforme a la ley.

