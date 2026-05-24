Auto Cae de Puente Vehicular en Nuevo Laredo; Localizan Dos Mujeres Muertas

En trágico accidente mueren calcinadas 2 personas, al parecer del sexo femenino, dentro del vehículo en el que viajaba.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo luego de que el automóvil que circulaba de sur a norte pierde el control, choca con el barandal y cae del puente vehicular situado en la carretera Aeropuerto a la altura de las colonias 1.° de Mayo y Vicente Mendoza en el municipio de Nuevo Laredo.

Noticia Relacionada: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Despliega Operativos y Filtros en Matamoros

Hasta el momento, las 2 personas que viajaban a bordo del vehículo Nissan con placas XCH 8696 de Texas no han sido identificadas.

Historias Recomendadas: