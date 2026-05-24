Auto Cae de Puente Vehicular en Nuevo Laredo; Localizan Dos Mujeres Muertas
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El accidente se registró durante la madrugada de este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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En trágico accidente mueren calcinadas 2 personas, al parecer del sexo femenino, dentro del vehículo en el que viajaba.
Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo luego de que el automóvil que circulaba de sur a norte pierde el control, choca con el barandal y cae del puente vehicular situado en la carretera Aeropuerto a la altura de las colonias 1.° de Mayo y Vicente Mendoza en el municipio de Nuevo Laredo.
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Hasta el momento, las 2 personas que viajaban a bordo del vehículo Nissan con placas XCH 8696 de Texas no han sido identificadas.
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