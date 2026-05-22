Autoridades Detienen Conductor tras Persecución Rumbo a Puente "Los Tomates" en Matamoros

Una persecución vehicular que se registró hoy viernes 22 de mayo de 2026 en Matamoros terminó en las inmediaciones del Puente Internacional Ignacio Zaragoza, conocido como “Los Tomates”, donde elementos de la Guardia Estatal lograron detener al conductor de un vehículo todo terreno.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad en color negro circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Acción Cívica mientras era seguida por corporaciones de seguridad. Testigos señalaron que el vehículo avanzaba con solo tres llantas, lo que dificultó su desplazamiento durante la persecución.

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Persecución Termino Metros Antes de la Caseta de Cobro en Puente Internacional

La movilización concluyó metros antes de las casetas de cobro del puente internacional, debido a la carga vehicular generada por la fila para ingresar hacia Estados Unidos, así como por las condiciones mecánicas de la unidad.

Tras detener el vehículo, las autoridades aseguraron al conductor en el lugar. Hasta el momento, corporaciones de seguridad no han dado a conocer información oficial sobre las causas de la persecución ni la identidad de la persona detenida.

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