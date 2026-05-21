Muere Trabajador Atropellado en Carretera a Playa Bagdad en Matamoros; Responsable Huyó

Un hombre que aparentemente laboraba en una quinta falleció luego de ser impactado por una camioneta sobre la carretera a la playa a la altura del kilómetro 15.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Verde, quienes, tras una valoración al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.

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Conductor Abandono Camioneta Luego de Accidente en Carretera a la Playa Bagdad

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre intentaba cruzar la avenida cuando fue embestido por la camioneta cuyos tripulantes dejaron la unidad abandonada. Posteriormente, un hombre acudió al lugar para informar ser el responsable del accidente, aunque versiones de los testigos aseguran que era una mujer quien conducía la unidad.

Posteriormente, personal de servicios periciales y peritos del servicio médico forense acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y hacer el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la SEMEFO para llevar a cabo la necropsia de ley.

Conductor Abandono su Camioneta Luego de Accidente en Matamoros. Foto: N+

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