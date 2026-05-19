Chofer de Microbús en Tampico Huye tras Atropellar a Trabajadora de Limpieza en Tampico

Una trabajadora de servicios públicos de Tampico fue atropellada por un microbús en el cruce de la calle César López de Lara y Emilio Carranza de la zona centro.

Primeros informes refieren que la mujer se encontraba barriendo la calle cuando la unidad del transporte público la impactó; al ver la gravedad de lo sucedido, el chofer emprendió la huida, dejándola a su suerte. Mientras que otro microbús que circulaba por la misma calle frenó intempestivamente para evitar atropellarla.

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Paramédicos Brindaron Atención Médica a la Mujer Lesionada en Tampico

Personal de Cruz Roja Mexicana y Voluntarios Zona Sur brindaron atención prehospitalaria a la lesionada, quien minutos más tarde fue trasladada a un nosocomio.

Los agentes de Tránsito iniciaron las indagatorias correspondientes para dar con el presunto responsable. Cabe señalar que los automovilistas tienen prohibido circular a exceso de velocidad.

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