Corte de Agua en Más de 100 Colonias de Tampico y Ciudad Madero; Lista de Colonias Afectadas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada informó a la población de Tampico y Ciudad Madero sobre la suspensión temporal en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento eléctrico.

De acuerdo con las autoridades, las labores consistirán en el cambio de transformador de corriente, trabajos de medición eléctrica, y programación de medidores nuevos.

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Colonias Afectadas por Corte de Agua en Tampico y Ciudad Madero

La ciudadanía deberá tomar las previsiones necesarias, ya que la suspensión del servicio iniciará a partir de las 20:00 horas del viernes 22 de mayo a las 08:00 de la mañana del sábado 23 de mayo.

Son 94 colonias de Tampico y 25 de Ciudad Madero las que se verán afectadas por el abastecimiento del vital líquido.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

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