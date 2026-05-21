Pronostican Tormentas Eléctricas y Vientos de Hasta 70 km/h en Tamaulipas

La Comisión Nacional del Agua informó que durante las próximas horas se mantendrán condiciones de chubascos y lluvias fuertes en diferentes regiones de Tamaulipas, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible formación de torbellinos.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones se presentarán principalmente en la zona norte, centro, sur y cañera, mientras que las rachas de viento podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Jueves 21 de Mayo de 2026 con Irma Aranda

Nota Relacionada: Onda Tropical 1 Llega a México y la Segunda Ya Está a la Vista: ¿Dónde Hay Aviso por Lluvias?

Advierten por Incremento de Ríos y Arroyos por Tormentas en Tamaulipas

Además, las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas urbanas y carreteras. También existe riesgo de caída de árboles y anuncios debido a los fuertes vientos.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por las autoridades.

Historias Recomendadas: