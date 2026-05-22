Alertan por Fin de Semana con Posible Formación de Tormentas y Lluvias Intensas en Tamaulipas

Protección Civil Tamaulipas alertó que las condiciones de inestabilidad atmosférica continuarán durante el fin de semana en gran parte de la entidad, favoreciendo la presencia de tormentas, chubascos y fenómenos asociados como fuertes vientos, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el reporte emitido por la dependencia, las lluvias podrían estar acompañadas de rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, así como actividad eléctrica constante con rayos nube-tierra, lo que incrementa el riesgo de afectaciones en diversas regiones.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Viernes 22 de Mayo de 2026 con Irma Aranda

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Lluvias Podrían Concentrarse en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros

Las autoridades señalaron que la mayor intensidad de las tormentas se concentraría en la zona Norte, Centro, región Cañera y Altiplano, mientras que para el sábado 23 de mayo de 2026 se prevé un incremento de las precipitaciones en gran parte del territorio tamaulipeco.

Asimismo, Protección Civil Tamaulipas advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas en zonas vulnerables, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar cruzar calles inundadas y extremar precauciones ante posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

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