¿Cómo Estará el Clima Durante Nochebuena en Tamaulipas? Preven Entrada de 'Surada'

Para este miércoles 24 de diciembre de 2025, se espera un ambiente cálido durante el día en gran parte de Tamaulipas, con condiciones atmosféricas influenciadas por sistemas meteorológicos que favorecen un evento de “surada”.

Pronóstico del Clima en Tamaulipas Hoy 24 de Diciembre de 2025

Se prevé la presencia de viento del sur-sureste con rachas de 25 a 45 km/h durante la tarde, lo que se conoce localmente como surada, fenómeno que puede incrementar la sensación térmica y favorecer ventanas de viento fuerte en zonas abiertas y costeras.

Noticia Relacionada: Precio del Dólar Hoy Miércoles 24 de Diciembre de 2025 en México y la Frontera Norte

El ambiente será cálido por la tarde, con máximas que estarán por encima de lo tradicional para la temporada, acorde con el patrón climático de diciembre en la entidad. En diciembre, las temperaturas promedio en Tamaulipas oscilan entre aproximadamente 15°C y 23°C, con variaciones según municipio y cercanía a la costa.

Probabilidad de Lluvia en Tamaulipas

Se anticipa actividad de lloviznas y lluvia ligera durante la madrugada y mañana, con la posibilidad de que estas condiciones se prolonguen hacia la noche en la zona sur del estado y regiones cercanas a la región cañera. Esto es consistente con pronósticos que señalan intervalos de chubascos en el estado para este día.

Aunque las lluvias pueden presentarse de forma intermitente, la mayor parte del día predominará tiempo mayormente seco con condiciones cálidas, limitándose las precipitaciones a períodos de lloviznas o chubascos dispersos.

Historias Recomendadas: