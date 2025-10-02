Sismos en Tamaulipas: Registran Primer Temblor de Octubre 2025 en Este Municipio
Este miércoles 1 de octubre se registró el primer sismo del mes en Tamaulipas. ¿En qué municipio se sintió el temblor?
Ya se registró el primer temblor durante octubre de 2025 en Tamaulipas.
Ocurrió la tarde del miércoles 1 de octubre, a 23 kilómetros al oeste de González, con epicentro en ese mismo municipio.
Registran Más Temblores en Estos Municipios de Tamaulipas
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, en lo que va del año, han ocurrido 24 temblores en la entidad.
En 2025, ha temblado en al menos 11 municipios de Tamaulipas, siendo Tula, El Mante y Llera donde se ha registrado la mayor cantidad de movimientos. Los meses con mayor actividad hasta el momento, han sido septiembre con 6 sismos y julio con 5.
Los sismos se han registrado en estos 11 municipios de Tamaulipas:
- Tula
- El Mante
- Llera
- Cruillas
- Jaumave
- Nuevo Morelos
- Abasolo
- Bustamante
- Casas
- San Fernando
- González
