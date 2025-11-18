En Reynosa Liberan a Dos Hombres Privados de la Libertad; Aseguran Armas y Cargadores

Mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la Colonia Palmas Diamante del municipio de Reynosa, personal de la Guardia Estatal Tamaulipas fue abordado por una persona que aseguró haber sido privada de la libertad en un domicilio en el cual se encontró a una segunda persona en la misma condición y armamento.

El ciudadano se encontraba maniatado y aseguró haber sido privado de la libertad a bordo de una camioneta, posteriormente, fue trasladado a una casa habitación en la que permaneció durante cinco días.

Guardia Estatal Tamaulipas Logra la Liberación de Dos Hombres Secuestrados en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

Guardia Estatal Localiza Segundo Hombre Privado de la Libertad en Reynosa

Al arribo de los efectivos de la Guardia Estatal al inmueble señalado, se encontró a un segundo hombre maniatado, quien aseguró haber estado ocho días privado de su libertad.

En el sitio se encontró un arma larga, tres cargadores y 45 cartuchos hábiles del mismo calibre.

Tras canalizar a las víctimas para recibir atención médica, fueron puestas a disposición de la Unidad de Investigación correspondiente en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, al igual que los indicios, con la finalidad de iniciar las investigaciones.

