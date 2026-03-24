Retiran Hidrocarburo Localizado en Playa Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas

La Secretaría de Marina informó que esta mañana, personal naval de Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAN) identificó la presencia de hidrocarburo, mismo que fue retirado en playa Miramar, municipio de Ciudad Madero al sur del estado de Tamaulipas.

El hallazgo fue reportado durante recorridos marítimos y terrestres en playas del estado con el objeto de detectar posibles indicios de contaminación por hidrocarburo.

Personal naval encontró una masa de esta sustancia en forma sólida, así como diversos fragmentos pequeños, por lo que se procedió a retirar y trasladar a una empresa autorizada en el tratamiento y destrucción de forma controlada de este tipo de residuos con el fin de garantizar la protección al medio ambiente marino.

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Se reporta presencia de hidrocarburo en 3 estados de México

Durante el mes de marzo de 2026 se ha registrado la presencia de hidrocarburo en el estado de Veracruz, Tabasco y recientemente en Tamaulipas.

Entre Veracruz y Tabasco han sido reportadas al menos 39 localidades afectadas. El derrame de combustible que afecta al golfo de México se extendió a lo largo de 630 kilómetros de línea de costa, según la organización ecologista Greenpeace.

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