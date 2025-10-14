Río Tamesí se Desborda e Inunda Viviendas de la Colonia Pescadores y Moralillo en Veracruz

Ante el desbordamiento del río Tamesí, la colonia Pescadores, situada en el municipio de Tampico, causó inundaciones donde el río llegó a tapar los patios de las casas y filtrarse por debajo del suelo dentro de las viviendas. Hasta el momento, el nivel de agua ha comenzado a bajar; sin embargo, las familias de este sector no bajarán la guardia ante posibles incrementos del río Tamesí

Hasta el momento, los vecinos no han reportado la presencia de cocodrilos en las últimas horas. También en las calles brotan aguas negras debido al colapso en las alcantarillas. Este líquido comienza a contaminar y se mezcla con el agua del río Tamesí donde por las noches suben los niveles.

El Moralillo en Veracruz Afectado por Desbordamiento de Río

Familias que habitan a la orilla del río Tamesí, en la colonia Moralillo, Veracruz, resultaron afectadas tras el incremento en el nivel del agua. Las viviendas ubicadas bajo el puente Moralillo, donde un brazo del río Tamesí se une con el río Pánuco, son las más perjudicadas por la creciente.

El agua alcanzó una extensión de aproximadamente 20 metros de longitud y una profundidad de hasta 40 centímetros, ingresando a la mayoría de las casas y dañando pertenencias como colchones, muebles y electrodomésticos.

De acuerdo con los vecinos, durante las noches el nivel del agua tiende a subir, mientras que por las mañanas desciende, lo que provoca que se estanque al interior de las viviendas. A pesar de las afectaciones, muchos habitantes se niegan a abandonar sus hogares por temor a que sus pertenencias sean robadas.

Habilitan Albergues en Pueblo Viejo Ante Posible Desbordamiento del Río Pánuco

Ante la prevención por el posible desbordamiento del río Pánuco, autoridades municipales de Pueblo Viejo habilitaron tres refugios temporales para brindar resguardo a las familias que habitan en las márgenes del río y de la laguna de Pueblo Viejo.

Las colonias contempladas dentro de las acciones preventivas son California, Benito Juárez, Los Cocos, El Conchero y Anáhuac, donde ya se reportan familias albergadas en los siguientes puntos:

Escuela Primaria Benito Juárez: 29 personas.

Escuela Primaria Expropiación Petrolera: 17 personas.

Escuela Secundaria Revolución Mexicana: 11 personas.

Las autoridades locales subrayaron que esta medida forma parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad y bienestar de los habitantes, y no representa motivo de alarma, ya que el río Pánuco mantiene un desfogue constante que permite el control del nivel del agua.

