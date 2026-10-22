Hombre Originario de CDMX Muere Ahogado Tras Ser Arrastrado por Corriente en Playa Miramar

Un hombre de aproximadamente 40 años, procedente de la Ciudad de México, perdió la vida por ahogamiento en Playa Miramar del municipio de Ciudad Madero, luego de ingresar al mar pese a las condiciones de alto oleaje y las restricciones preventivas por parte de los salvavidas.

De acuerdo con los primeros reportes, el visitante se encontraba de excursión en la zona cuando fue arrastrado por la corriente, aunque elementos de Protección Civil lograron sacarlo del agua y le brindaron maniobras de reanimación, no consiguieron restablecer sus signos vitales, por lo que elementos de la Fiscalía confirmaron su muerte a la orilla del mar.

Tras el hecho agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para ordenar el levantamiento del cuerpo y realizar la necropsia de ley.