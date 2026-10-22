Seguridad

Hombre Originario de CDMX Muere Ahogado Tras Ser Arrastrado por Corriente en Playa Miramar

Agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para ordenar el levantamiento del cuerpo y realizar la necropsia de ley

Hombre Originario de CDMX Muere Ahogado Tras Ser Arrastrado por Corriente en Playa MiramarHombre Originario de CDMX Muere Ahogado Tras Ser Arrastrado por Corriente en Playa Miramar. Foto: N+

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