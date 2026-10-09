Sociedad

COMAPA Sur Anuncia Suspensión de Agua para Hoy 9 de octubre en Ciudad Madero

La suspensión se debe a trabajos de interconexión de tuberías y a la interrupción temporal de operaciones de la Planta de Rebombeo Obrera

COMAPA Sur Anuncia Suspensión de Agua para Hoy 9 de octubre en Ciudad MaderoCOMAPA Sur Anuncia Suspensión de Agua para Hoy 9 de octubre en Ciudad Madero. Foto: N+

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