COMAPA Sur Anuncia Suspensión de Agua para Hoy 9 de octubre en Ciudad Madero

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Sur suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en 55 colonias y sectores de Ciudad Madero, a partir de las 10:00 de la noche de este viernes 9 de octubre.

La suspensión se debe a trabajos de interconexión de tuberías y a la interrupción temporal de operaciones de la Planta de Rebombeo Obrera.

Entre los sectores que podrían resultar afectados se encuentran Árbol Grande, 1.º de Mayo, 20 de Noviembre, Obrera, Unidad Nacional, Los Pinos, Tinaco, Francisco I. Madero, Vicente Guerrero y Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con lo previsto, el servicio podría restablecerse alrededor de las 6:00 de la mañana del sábado 10 de octubre, aunque los tiempos podrían variar dependiendo de las condiciones para realizar los trabajos.

Se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas tomar precauciones y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante la suspensión.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable: Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte, tapa bien los contenedores para evitar contaminación, utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano, si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte, al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.