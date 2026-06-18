UAT Anuncia Nueva Especialidad en Psicología Forense y Proyecta Nuevas Licenciaturas

Con el objetivo de responder a las demandas actuales del mercado laboral, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Sur anunció la planeación de nuevas carreras profesionales, así como la apertura de una nueva especialidad de posgrado.



Las autoridades universitarias informaron sobre el proceso de inscripción para la nueva Especialidad en Psicología Forense.



Elda Ruth de los Reyes, directora de la FADYCS, destacó que la creación de estos programas surge directamente de las necesidades detectadas en el campo laboral contemporáneo.



Este programa de posgrado tendrá una duración de un año; se contempla iniciar el ciclo escolar con una matrícula de 60 alumnos.

Nuevas Ofertas Educativas en UAT Campus Sur

Por otra parte, las nuevas opciones de nivel superior que se integrarán a la oferta académica de la institución son la Licenciatura en Medios Alternativos de la Solución de Conflictos y la Licenciatura en Criminología.



Actualmente, ambos proyectos se encuentran en una fase rigurosa de estudios de factibilidad educativa.