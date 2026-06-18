UAT Anuncia Nueva Especialidad en Psicología Forense y Proyecta Nuevas Licenciaturas

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT Campus Sur anunció nuevos proyectos académicos para responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

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La UAT responde al mercado laboral con una nueva especialidad en Psicología Forense y futuras licenciaturas. Descubre cómo estos programas pueden impulsar tu carrera.

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